Finisce l'era di Angela Merkel

Per la prima volta dopo 16 anni, la Germania va al voto per le elezioni federali senza che vi sia in campo Angela Merkel. La fine di un'epoca.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2021 - 21:08

Nella Germania del Dopoguerra solo Helmut Kohl ha fatto (ma per poche settimane) meglio di lei: dopo 16 anni e quattro legislature Angela Merkel ha deciso di uscire di scena.

Protagonista della politica mondiale, durante i suoi mandati la cancelliera tedesca ha visto sfilare otto presidenti del consiglio italiani, a cominciare da Berlusconi, cinque premier britannici, quattro presidenti francesi e altrettanti statunitensi.

In questa scheda, la Radiotelevisione svizzera ripercorre la carriera di quella che i tedeschi hanno soprannominato 'Mutti', una mamma.

Ma qual è stato il bilancio di quella che è stata probabilmente la più popolare cancelliera tedesca?

"Non si può dire che Angela Merkel sia stata una grande femminista. Ha fatto poco per migliorare la legge sull'aborto, le ingiustizie salariali e pensionistiche persistono", afferma alla Radiotelevisione svizzera Ilona Bubeck, attivista per i diritti delle donne.

Per Ralph Bollmann, giornalista e scrittore, Angela Merkel "resterà nella storia come la cancelliera delle grandi crisi: quella finanziaria del 2008, quella dell'euro, poi l'Ucraina, i rifugiati, Donald Trump, il clima e naturalmente il Covid. Durante questi periodi ha garantito continuità e stabilità per la Germania e l'Europa, e anche in qualche misura a livello mondiale".

Nel servizio anche i risultati degli ultimi sondaggi, che vedono un testa a testa più serrato del previsto tra il socialdemocratico Olaf Scholz e il candidato della CDU/CSU Armin Laschet.

