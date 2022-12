Fine del telelavoro per i frontalieri

Valico autostradale di Chiasso-Brogeda. Keystone / Alessandro Crinari

Italia e Svizzera hanno deciso di non prorogare oltre il 31 gennaio l'accordo amichevole, pattuito agli inizi della pandemia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 dicembre 2022 - 08:22

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

L'accordo tra Svizzera e Italia sul telelavoro non sarà prorogato dopo la scadenza prevista il prossimo 31 gennaio. Lo annuncia oggi l'Amministrazione federale delle contribuzioniLink esterno.

Altri sviluppi Altri sviluppi I frontalieri in telelavoro non saranno tassati da Roma Questo contenuto è stato pubblicato il 22 lug 2022 Una deroga dell'intesa entrata in vigore a giugno 2020 è stata firmata da Berna e Roma e rimarrà valida almeno fino a ottobre.

"Le autorità competenti dell'Italia e della Svizzera, constatato che in entrambi i Paesi non sussistono più restrizioni alla libera circolazione delle persone dovute all'emergenza sanitaria Covid-19, hanno concordato che l'accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, in via eccezionale e provvisoria, delle regole speciali in materia di imposizione del telelavoro e "smart working", rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2023", si legge in un comunicato. Pertanto, "a partire dal 1° febbraio 2023, in ragione della situazione sanitaria attuale, non è prevista al momento una proroga".

Nella nota viene anche fatto notare che il nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre 2020, che però non è ancora in vigore, prevede esplicitamente "la facoltà per gli Stati contraenti di consultarsi periodicamente per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni del Protocollo relative al telelavoro, nonché l'eventuale conclusione di accordi di amichevole composizione".

Sempre oggi è stato annunciato che Svizzera e Francia hanno raggiunto un accordo per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio per i frontalieri: a partire dal 1° gennaio il telelavoro sarà possibile fino a un massimo del 40% del tempo di lavoro annuale senza che sia messo in discussione lo Stato di imposizione dei redditi.