Anziché rinunciare a manifestare, quest'anno i lavoratori hanno inscenato azioni decentralizzate nel rispetto delle norme sanitarie. Keystone / Georgios Kefalas

Centinaia di persone hanno manifestato sabato in Svizzera per il 1°maggio, Festa dei lavoratori in occasione della quale l'Unione sindacale svizzera (USS) ha chiesto una "ripartenza sociale" per far fronte alle diseguaglianze messe in evidenza dalla pandemia di Covid-19.

Migliaia di lavoratori sono stati licenziati o hanno da temere per il loro impiego, scrive l'USS sul suo sito web. E mentre le persone meno pagate sono quelle che soffrono di più le conseguenze della crisi del coronavirus -l'orario ridotto (cassa integrazione) e la disoccupazione comportano una diminuzione significativa delle entrate per i bassi salari- coloro che guadagnano di più sono invece stati in grado di aumentare la loro ricchezza.

I sindacati -che si battono per una piena occupazione, migliori stipendi e pensioni più eque- hanno dunque lanciato lo slogan "Per una ripartenza sociale!".

Ministri solidali

A differenza di un anno fa, quando si era sostanzialmente rinunciato a manifestare, quest'anno si sono svolte azioni decentralizzate, per poter dimostrare rispettando le restrizioni sanitarie.

Le tradizionali Feste del 1° maggio sono state invece perlopiù annullate, mentre dal primo pomeriggio l'USS ha trasmesso in streaming un programma dal suo studio di Zurigo. Invitati dalla stessa Unione sindacale svizzera, i consiglieri federali socialisti Simonetta Sommaruga (in studio) e Alain Berset (via Twitter) hanno lanciato un appello alla solidarietà.

Simonetta Sommaruga in una delle visite rese venerdì ad alcuni lavoratori del settore vendita. Keystone / Martial Trezzini

Per i più deboli

Il ministro della sanità e della socialità ha sottolineato nel suo discorso che la crisi del coronavirus ha un punto in comune con altre crisi, e cioè che "i più deboli soffrono di più, non soltanto per le conseguenze sanitarie ma anche per quelle economiche. […] Le disparità continuano ad aumentare e i posti di lavoro a bassa remunerazione sono particolarmente minacciati. La crisi tocca soprattutto le donne", ha aggiunto, specie se attive in settori che non consentono il telelavoro come la vendita o le cure.

Sommaruga, da parte sua, aveva già rivolto venerdì un messaggio di solidarietà ai dipendenti di una libreria e di un centro commerciale di Losanna. L'attuale ministra dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni svolge regolarmente visite simili nell'ambito della Festa dei lavoratori. Quest'anno si è concentrata sul commercio al dettaglio, settore che impiega 300'000 persone in Svizzera.



Nel servizio RSI, le prime immagini delle manifestazioni e l'intervista al leader sindacale ticinese Giangiorgio Gargantini.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 01.05.2021)