Festa a Parigi per la vittoria sul Marocco

L'ottima prestazione del Marocco non è bastata a sovvertire il pronostico contro "les Bleus" nella semifinale ai Mondiali in corso di svolgimento in Qatar. La partita di mercoledì è stata vissuta come un derby in Francia, dove la folta comunità dei sostenitori dei Leoni dell'Atlante ha vissuto con trepidazione le gesta dei suoi beniamini.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 dicembre 2022 - 14:10

Al 90' è poi scoppiata la festa con i tifosi e le tifose transalpine che - senza aspettare l'esito del prossimo match con Messi e compagni - si sono riversati sui Champs-Élysées, come nel 1998 e nel 2018. I cittadini e le cittadine originarie dell'ex protettorato dovranno invece aspettare un'altra occasione.

