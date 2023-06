Europa a rischio di malattie tropicali

Contenuto esterno

Sempre più spesso negli ultimi tempi l'Europa deve fare i conti con temperature tropicali e inondazioni. Condizioni ideali per le specie invasive di zanzare, come quella tigre (che nel canton Ticino è ormai di casa e si sta diffondendo anche a nord delle Alpi) o ancora quella della febbre gialla. È quanto emerge da un rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che mette in guardia: presto l'Europa potrebbe assistere a un aumento di malattie tropicali come la febbre del Nilo, una malattia virale che si manifesta soprattutto negli uccelli selvatici e che può essere trasmessa dalle zanzare all'essere umano. In Francia e in Spagna è arrivato anche il virus dengue, fino a poco tempo fa diffuso principalmente nel continente africano, nel Sudest asiatico e in America latina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2023

tvsvizzera.it/mrj