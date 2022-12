Energia, il Governo firma un nuovo contratto di approvvigionamento

Grazie all'intesa raggiunta col gruppo energetico romando Groupe E, le centrali elettriche di riserva potranno mettere a disposizione circa 286 MW. © Keystone / Gaetan Bally

Dopo l'accordo con una centrale elettrica temporanea nel canton Argovia, Berna ha reso nota la convenzione con un impianto termoelettrico del canton Neuchâtel.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 dicembre 2022 - 16:41

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

Qualora la situazione sul fronte dell'approvvigionamento dovesse peggiorare, la Confederazione ha firmato un contratto con l'impianto termoelettrico del Groupe E ubicato a Cornaux, nel canton Neuchâtel, con una potenza di 36 megawatt (MW).

Oltre alla riserva idroelettrica, anche centrali elettriche di riserva rientrano nella strategia del Consiglio federale, ricorda una nota odiernaLink esterno dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Finora è stato firmato un contratto con GE Gas Power (General Electric) per una centrale elettrica di riserva temporanea a Birr (canton Argovia) con una potenza di circa 250 MW. Tale centrale è attualmente in via di realizzazione e da metà febbraio 2023 ad aprile 2026 potrà immettere in rete energia elettrica in caso di necessità. Grazie all'intesa raggiunta col gruppo energetico romando Groupe E, quest'inverno le centrali elettriche di riserva potranno quindi mettere a disposizione una potenza complessiva di circa 286 MW.

Contratto di tre anni

La centrale di Cornaux può funzionare con gas naturale o olio combustibile extra-light. È stata costruita nel 1966, mentre l'attuale turbina a gas risale al 1988. I costi per la messa a disposizione durante il periodo contrattuale, che va dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2026, ammontano a circa 9,15 milioni di franchi (costi fissi). L'impianto fungerà da centrale di riserva per i mesi compresi fra gennaio ed aprile e sarà utilizzata solo in caso di emergenza.

Come nel caso della riserva idroelettrica, anche il prelievo da questa riserva verrà effettuato da Swissgrid. L'ammontare dei costi variabili, ad esempio per l'acquisto, il trasporto e lo stoccaggio del combustibile o per l'acquisto dei diritti di emissione di CO2 nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dipende dalla quantità di energia che sarà effettivamente prelevata. Groupe E addebiterà questi costi variabili alla Confederazione al prezzo di costo.

Altri sviluppi Altri sviluppi Telefonia e internet ancora troppo cari in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dic 2022 Mister Prezzi ha bacchettato il governo per non aver ridotto al "livello accessibile" da lui raccomandato i prezzi massimi per telefonia e internet.

Mercoledì scorso 21 dicembre, il Consiglio federale ha tra l'altro deciso di derogare alla legge sull'inquinamento atmosferico e acustico in vista dell'eventuale impiego di queste centrali di riserva. Per questi impianti saranno temporaneamente aboliti i valori limite dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e le limitazioni dell'orario di esercizio qualora dovessero entrare in funzione.

Le misure di protezione contro il rumore e i limiti di emissione - per esempio di ossidi di azoto e monossido di carbonio - verranno fissati singolarmente nella rispettiva licenza di esercizio rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).