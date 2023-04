Emmanuel Macron in Cina per una risoluzione del conflitto ucraino

Contenuto esterno

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato mercoledì mattina in Cina, dove incontrerà giovedì il suo omologo cinese Xi Jinping ,insieme alla presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen, per cercare di convincere Pechino a mediare nel conflitto in corso in Ucraina e rilanciare i rapporti con l'Europa. È dall'inizio della guerra che i Paesi occidentali sperano in una mediazione cinese, ma finora Pechino non ha mai preso posizione, e ha, anzi, ulteriormente rafforzato l'alleanza con Putin, suggellata solo qualche settimana fa con la visita di Xi Jinping a Mosca. Il timore dilagante è che Pechino possa entrare nel conflitto e fornire armi a Mosca, nonostante abbia recentemente proposto un piano di pace.

