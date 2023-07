Elton John ha detto addio ai concerti

Contenuto esterno

Elton John ha dato l'addio alle scene dopo 52 anni di esibizioni dal vivo, con l'ultimo dei 330 concerti del tour mondiale tenutosi sabato sera a Stoccolma. L'#EltonFarewellTour è durato 5 anni, nel corso dei quali il cantante 76enne ha guadagnato la cifra record di quasi un miliardo di franchi. "Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione" ha detto alla folla prima in apertura dell'esibizione svedese. Una carriera che è stata ricordata anche dai Coldplay, in collegamento dal loro concerto da Göteborg, sempre in Svezia: "Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto. Ti amiamo!" ha detto il frontman del gruppo Chris Martin. "Non significa che smetterò di creare", aveva precisato Elton John nel 2018 quando annunciò l'addio ai palchi. "Ma non viaggerò più. Voglio andarmene con il botto".

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2023