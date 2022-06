Elettricità, rischio di penuria in inverno e aumento dei prezzi

Il calcolo deriva dall'analisi dei prezzi sui mercati e dagli aumenti legati soprattutto alla guerra in Ucraina. © Keystone / Gaetan Bally

Nel 2023, una famiglia svizzera potrebbe dover pagare mediamente 180 franchi in più all'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2022 - 18:07

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

Il prossimo anno i prezzi dell'elettricità aumenteranno in modo significativo per molti fornitori. Permangono inoltre incertezze sulla sicurezza dell'approvvigionamento per il prossimo inverno.

Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa a Berna la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom)Link esterno dopo aver condotto un sondaggio presso 613 aziende fornitrici di energia, ottenendo risposte da 172.

Altri sviluppi Altri sviluppi Elettricità, un aiuto da Berna Questo contenuto è stato pubblicato il 14 apr 2022 Il Consiglio Federale ha presentato giovedì mattina un piano di salvataggio del settore elettrico svizzero.

I risultati mostrano che gran parte degli operatori di rete applicheranno prezzi più alti di circa il 47% in media nel prossimo anno. Questo aumento interesserà sia i grandi consumatori che le famiglie.

Le stime di aumento medio

Per un'economia domestica con cinque locali e un consumo annuo medio di 4500 chilowattora il prezzo dell'elettricità aumenterà da circa 21 centesimi per chilowattora nel 2022 a poco meno di 25 centesimi per chilowattora nel 2023, ossia in costi supplementari pari a circa 180 franchi l'anno.

Altri sviluppi Altri sviluppi Nuove centrali per combattere la penuria di elettricità Questo contenuto è stato pubblicato il 17 feb 2022 Per garantire l'approvvigionamento il governo federale vuole creare scorte di energia idroelettrica e realizzare centrali elettriche di riserva.

Le aziende con un consumo annuo di 150'000 chilowattora devono mettere in conto costi supplementari pari a circa 6000 franchi (IVA esclusa). In singoli casi le differenze possono tuttavia essere anche maggiori. I prezzi definitivi saranno presentati dai fornitori entro la fine di agosto alla ElCom, che li renderà pubblici all'inizio di settembre.

La Commissione ha pure sottolineato che, nell'ambito del quadro normativo e regolatorio vigente, le aziende di approvvigionamento elettrico hanno la possibilità di adottare misure su base volontaria per mitigare l'aumento dei prezzi.

Incertezze prossimo inverno

Per la sicurezza di approvvigionamento del prossimo inverno sussistono diverse incertezze. Sono importanti non solo la disponibilità della produzione di energia nucleare indigena, ma soprattutto anche la capacità di esportazione dei Paesi limitrofi.

A causa della prevista scarsa disponibilità delle centrali nucleari francesi anche nei prossimi mesi invernali, è probabile che il volume delle importazioni dalla Francia sarà molto minore.

Altri sviluppi Altri sviluppi Berna vara un piano di salvataggio per le aziende elettriche Questo contenuto è stato pubblicato il 14 apr 2022 Il governo federale mette a punto la strategia per garantire l'approvvigionamento energetico di imprese e popolazione in caso peggioramento della...

Il fabbisogno strutturale di importazioni della Svizzera, pari a circa quattro terawattora nel semestre invernale, con ogni probabilità dovrà quindi essere coperto principalmente con importazioni da Germania, Austria e Italia. La capacità di esportazione di questi Paesi dipende però a sua volta fortemente dalla disponibilità di combustibili fossili.

D'altra parte, sull'altro piatto della bilancia, la buona disponibilità di centrali nucleari svizzere e il basso consumo da parte dell'industria in un contesto di prezzi sempre elevati sono fattori che favoriscono la sicurezza dell'approvvigionamento, ha rilevato ElCom.

In vista del prossimo inverno sono stati avviati anche i lavori preliminari per garantire per la prima volta, oltre all'acquisto anticipato di energia di regolazione, anche una riserva idroelettrica.

Invasione russa dell'Ucraina

I prezzi dell'elettricità all'ingrosso hanno subito un aumento senza precedenti dall'agosto 2021. Quelli del gas, saliti drasticamente in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono la causa principale degli attuali incrementi in Europa e quindi anche in Svizzera.

Un eventuale aumento delle tariffe non dipende solo dall'andamento dei prezzi di mercato, ma anche dalle strategie di approvvigionamento e dai portafogli di produzione delle aziende fornitrici, ha sottolineato ancora ElCom.

In generale, quanto maggiore è la quota di produzione propria di un'impresa di fornitura e quanto maggiore è la quota di energia acquistata sul mercato a lungo termine, tanto minore sarà l'aumento dei prezzi dell'energia.