Ecco il nuovo passaporto svizzero

Il massiccio del San Gottardo è al centro della nuova identità grafica. © Keystone / Christian Beutler

Il documento d'identità, la cui nuova veste grafica ha al suo centro il massiccio del San Gottardo, è disponibile a partire da martedì 1. novembre.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 novembre 2022 - 20:45

tvsvizzera.it/mrj

Il nuovo passaporto svizzeroLink esterno è disponibile a partire dal 1. novembre. Il documento, che può essere ordinato presso gli uffici cantonali o le rappresentanze elvetiche all’estero, ha al centro della sua nuova veste grafica il massiccio del San Gottardo con il Pizzo RotondoLink esterno.

“La nuova serie di passaporti combina sicurezza, funzionalità ed estetica”, si legge in una nota dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Per realizzarla è stato fatto ricorso alle tecnologie più attuali in materia di elementi di sicurezza per documenti d'identità. Alcuni di questi sono visibili a occhio nudo, altri unicamente sotto i raggi UV.

“I temi principali del design sono le montagne e l'acqua, elemento quest'ultimo che plasma e modella il paesaggio elvetico attraverso tutti i 26 cantoni, dalle vette alpine alle valli”, prosegue il comunicato. Il massiccio del San Gottardo è stato scelto perché da esso hanno origine i principali fiumi svizzeri che confluiscono al di là dei confini territoriali.

Contenuto esterno

Come nella versione precedente, i dati biometrici sono registrati sul microchip inserito nella copertina e possono essere letti unicamente con l'ausilio di un dispositivo che garantisce la trasmissione cifrata. La protezione delle impronte digitali, inoltre, è particolare: la Confederazione vi autorizza l’accesso solo ai Paesi che dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Fedpol precisa, inoltre, che anche dopo l’entrata in circolazione dei nuovi passaporti, tutti i documenti rilasciati finora conservano la loro validità fino alla data di scadenza. Nel 2023 toccherà invece alla carta d’identità cambiare volto.