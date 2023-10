Ecco il nuovo album dei Rolling Stones

Contenuto esterno

Ottant'anni e non sentirli: i Rolling Stones hanno pubblicato venerdì il loro nuovo album. "Hackney Diamonds" contiene 12 brani inediti che non fanno che confermare la grandezza di questo mitico gruppo rock britannico, che dimostra di avere ancora qualcosa da dire, dopo 18 anni senza nuovi brani. La band aveva annunciato il nuovo disco un mese fa in una diretta YouTube. Un mezzo di comunicazione inusuale per un gruppo nato quando non c'erano né CD, né mp3, né tantomeno internet. Mick Jagger ha compiuto 80 anni quest'anno, mentre Keith Richards lo farà a dicembre. Ron Wood, invece, è il "giovane del gruppo", con i suoi 76 anni. Secondo il loro produttore Andrew Watt, questo album "contiene ogni epoca degli Stones: gli anni '60, '70 e anche le cose dance che facevano negli anni '80", anche grazie ai numerosi ospiti: Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga o ancora Stevie Wonder.

