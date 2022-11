Ecco chi sono i paperoni che vivono in Svizzera

I proprietari del marchio Chanel sono tra le famiglie piu ricche residenti in Svizzera. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Per la prima volta da 13 anni, nel 2022 il patrimonio delle 300 persone più ricche in Svizzera è leggermente diminuito. Una diminuzione minima, a dire la verità, quasi irrilevante. La rivista economiche hanno pubblicato venerdì la loro tradizionale classifica dei paperoni svizzeri.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2022 - 22:00

tvsvizzerait/fra con Keystone-ATS

Su chi sia la persona più ricca che vive in Svizzera, le due riviste economiche svizzera tedesca e svizzera francese Bilanz e Bilan, che malgrado il nome e una collaborazione che le lega sono due entità distinte, non sono unanimi. Per il primo, al vertice di questa speciale classifica figurano i fratelli Kamprad, eredi del fondatore di Ikea, con una fortuna stimata tra i 54 e i 55 miliardi di franchi svizzeri. Secondo Bilan, invece, i tre fratelli non possiedono più gran parte del patrimonio familiare e scivolano attorno al 30esimo posto.

Le due riviste concordano invece su un altro nome, quello di Gérard Wertheimer, 71enne imprenditore francese che, con suo fratello Alain, è proprietario della casa d'alta moda Chanel. Il suo patrimonio – che lo fa figurare rispettivamente al secondo e al primo posto – è stimato a 38-39 miliardi di franchi.

Per Bilan al secondo rango si piazza la famiglia Hoffmann-Oeri-Duschmalé, che controlla il colosso farmaceutico Roche e può contare su 30-31 miliardi. Il podio è poi completato da Klaus-Michael Kühne, azionista di maggioranza del gigante dei trasporti e della logistica Kühne+Nagel, forte di 23-24 miliardi.

In quarta posizione figura la famiglia Safra, che è attiva nella finanza, nell'immobiliare e nell'agroalimentare: pesa 22-23 miliardi. Seguono la famiglia Aponte (MSC, crociere), Jorge Lemann (industria alimentale), la famiglia Bertarelli (biotecnologie e immobiliare), Guillaume Pousaz (partecipazioni in aziende) e Guennadi Timtchenko (pure partecipazioni). Chiude i primi dieci posti la famiglia Blocher (industria chimica e alimentare, nonché media), che mette a bilancio 14-15 miliardi.

Nuovi super-ricchi

Fra le 18 nuove entrate nel club dei 300 più ricchi del paese tre sono ticinesi: si tratta di Kjell Inge Rokke (energia), accreditato a 5 miliardi, Bruno Bolfo (pure settore energetico), con un patrimonio compreso fra 1,0 e 1,5 miliardi e Vitoldas Tomasevskis (petrolio), che controlla 600-700 milioni. Rimanendo nel cantone italofono, fra le famiglie che Bilan mette in primo piano figura anche Zegna (abbigliamento), che vale 2-3 miliardi.

Tenendo conto dei dati Bilanz (non è la stessa cosa di Bilan: le due testate collaborano, ma si differiscono non solo per la lingua) complessivamente i 300 Paperoni elvetici nel 2022 regnavano su 821 miliardi di franchi (-0,1% rispetto all'anno prima). In media ciascuno di loro poteva quindi disporre di 2,7 miliardi.

La classifica di Bilanz esiste dal 1989: inizialmente erano elencate le 100 personalità più ricche, ma più tardi il numero delle persone e famiglie sotto osservazione è passato a 300. Nel primo anno preso in esame, gli allora 100 più facoltosi abitanti del paese avevano 66 miliardi, pari a 0,7 miliardi a testa: nei decenni nel frattempo intercorsi quindi il patrimonio medio dei primi 300 è quadruplicato rispetto a quello degli allora primi 100. La concentrazione del denaro in atto può essere espressa anche in un altro modo: oggi i due più ricchi hanno da soli beni superiori a quanto avessero nell'anno della caduta del muro di Berlino i 100 allora più facoltosi abitanti della Confederazione.