E se per attraversare la galleria del San Gottardo si dovesse prenotare?

Una scena che al San Gottardo si ripete con sempre maggiore frequenza. © Keystone / Urs Flueeler

Il Parlamento del Canton Uri ha approvato una mozione che chiede, tra le altre cose, di valutare l'introduzione di un sistema di prenotazione per attraversare il traforo autostradale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 aprile 2023

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

La popolazione del Canton Uri ne ha abbastanza del traffico di transito che in ogni momento dell'anno congestiona la stretta vallata. La prova? Mercoledì il legislativo ha approvato all'unanimità una mozione che chiede al Governo cantonale di elaborare un'iniziativa che sarà poi sottoposta al Parlamento federale.

Il deputato liberale radicale Ludwig Loretz, autore della mozione, ha sottolineato che il sovraccarico sull'asse del San Gottardo è una costante. Gli intasamenti non riguardano però solo l'autostrada, poiché molti automobilisti/e per evitare gli ingorghi sull'A2 optano per la strada cantonale, ciò che rende spesso difficile l'accesso ai villaggi urani.

+ Un po' di storia: quando con le auto si attraversava il San Gottardo sui treni navetta

La popolazione ha sostenuto queste richieste attraverso una petizione. Sono in gioco anche la cattiva qualità dell'aria e l'inquinamento acustico, ha dichiarato Loretz.

Il testo approvato mercoledì chiede una migliore gestione del traffico attraverso il tunnel del Gottardo, così come alle entrate e alle uscite autostradali, in modo da non congestionare più le strade cantonali.

Tra le misure che spiccano, vi è in particolare la proposta di introdurre, a medio termine, un sistema di slot, ossia una prenotazione digitale per riservarsi il diritto di transito.