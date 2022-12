Due nuovi membri nel Governo federale

L'Assemblea federale riunita nella sala del Consiglio nazionale. Keystone / Pascal Lauener

Il 7 dicembre le Camere del Parlamento svizzero si riuniscono per decidere chi saranno i due nuovi ministri in seno al Consiglio federale. Ecco un ripasso su chi sono le candidate e i candidati, le condizioni di elezione e cos’è la "formula magica".

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 dicembre 2022 - 16:56

Marija Miladinovic





Giornalista basata a Lugano con un nome che rivela le origini della mia famiglia. Ho lavorato per il Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo, in politica e cronaca, sulla carta e sui media digitali. Mi piace portare un po’ di Svizzera italiana nel resto del Paese e del mondo. Iniziali: MaMi

È arrivato il momento: l’Assemblea federale si riunirsce mercoledì mattina per scegliere quali tra i candidati e le candidate proposti dai due partiti – il Partito socialista (PS) e l’Unione democratica di centro (UDC), ossia la destra sovranista – entreranno a far parte dei sette membri del Consiglio federale al posto degli uscenti Simonetta Sommaruga e Ueli Maurer.

Maurer ha annunciato le sue dimissioni alla fine di settembre, dopo essere stato in carica per 14 anni, mentre la comunicazione di Sommaruga è arrivata a sorpresa a inizio novembre. L’esponente socialista, in Governo per 12 anni, lascia la carica per motivi familiari.

Altri sviluppi Altri sviluppi I fondatori della Confederazione restano a bocca asciutta Questo contenuto è stato pubblicato il 03 dic 2022 Chi saranno i successori di Maurer e Sommaruga in Consiglio federale? Di certo non un rappresentante della Svizzera centrale.

I candidati e le candidate

A sottoporsi al voto delle due Camere riunite (formateLink esterno dai 200 rappresentanti del Consiglio nazionale e dai 46 deputati del Consiglio degli Stati) sono per l’UDC Albert Rösti e Hans-Ueli VogtLink esterno, mentre per il PS sono Elisabeth Baume-Schneider ed Eva HerzogLink esterno. Candidature, queste, che di fatto non impediscono l’avanzata, all’ultimo, di altri interessati alla poltrona. Ma l’eventualità di nomi a sorpresa sembra altamente improbabile.

Equilibrio di potere grazie alla "formula magica"

Tutti i gruppi parlamentari rappresentati nell'Assemblea federale avrebbero infatti potuto nominare dei candidati per i seggi vacanti. Tuttavia, partiti diversi da quelli di Maurer e Sommaruga non avrebbero molte possibilità in quanto, l'equilibrio di potere nel Governo è garantito da un sistema di ripartizione non scritto tra i partiti e le regioni linguistiche, chiamato "formula magicaLink esterno". Una divisione del potere in vigore da anni.

Condizioni per essere eletti

Per essere eletti in Consiglio federaleLink esterno, di fatto, basta avere la cittadinanza svizzera e il diritto di voto. Candidarsi o essere membri del Parlamento non è un passaggio inevitabile.

Al momento dell’elezione, come menzionato, il Parlamento deve garantire un'equa rappresentanza delle varie regioni del Paese e delle comunità linguistiche. Non sono previste regole precise a questo proposito.

I membri del Consiglio federale non possono occupare simultaneamente un'altra funzione al servizio della Confederazione o di un Cantone: dopo essere stati eletti, devono quindi scegliere l'una o l'altra carica e non possono nemmeno esercitare altre attività lucrative.