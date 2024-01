Due morti in un incendio scoppiato in un centro per persone con disabilità

Rogo letale a Uster. zh.ch

Fiamme mercoledì sera in una struttura sanitaria ad Uster, nel Canton Zurigo. Due le vittime. Altre cinque persone trasferite in ospedale per sospetta intossicazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 gennaio 2024 - 12:27

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Una donna di 31 anni e un uomo di 34 anni sono morti in un rogo scoppiato in un centro per persone con disabilità zurighese intorno alle 21.30.

L'incendio, ha riferito una nota della polizia cantonaleLink esterno, si è propagato nell'area residenziale del centro sanitario che ospita persone con deficit cognitivi.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme rapidamente ma per due utenti non c'è stato più nulla da fare. Oltre alle due persone senza vita, i servizi di soccorso hanno individuato quattro residenti, tre uomini e una donna, e una dipendente della struttura con una sospetta intossicazione da fumo e li hanno portati in ospedale per controlli.

Accertamenti sono in corso per stabilire l'origine delle fiamme. Le indagini sono condotte dagli specialisti del servizio antincendio della polizia cantonale in collaborazione con l'Istituto di medicina legale di Zurigo e la procura.

I danni, secondo una prima stima, ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.