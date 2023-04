Dopo la scomparsa del Cervino, scoppia la guerra del Toblerone

Il cioccolato più famoso della Svizzera perde la sua bandiera rossocrociata. Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved.

La perdita del marchio "Swissness" da parte del cioccolato Toblerone, che presto non sarà più prodotto esclusivamente in Svizzera, è una manna per i concorrenti. Nel Regno Unito, il marchio Twin Peaks sta lavorando sodo per sfruttare questa debolezza e guadagnare quote di mercato.

Cioccolato mescolato con torrone e nocciole, poi trasformato in una barretta triangolare: se la descrizione fa venire in mente il Toblerone svizzero, si adatta anche al cioccolato prodotto dal marchio britannico Twin Peaks, che dice di ispirarsi alle montagne della regione inglese dello Shropshire.

L’arrivo sul mercato del cioccolato britannico nel 2017 ha fatto arrabbiare Toblerone, che ha fatto causa al suo concorrente e lo ha poi costretto a cambiare look.

Tuttavia, le barrette di cioccolato Toblerone, finora realizzate a Berna, stanno per essere prodotte non solo in Svizzera, ma anche in Slovacchia. Il gigante americano Mondelez, proprietario del marchio centenario, lo ha confermato l'anno scorso. Il risultato è stato la perdita dell'etichetta "Swissness", che consentiva al Toblerone di esporre la bandiera svizzera e il Cervino sulla confezione.

Prezzi più bassi

Twin Peaks intende ora sfruttare la perdita di questo marchio per guadagnare quote di mercato. "Pensiamo di poter sfruttare al meglio questa opportunità, sia nel Regno Unito che all'estero", ha confermato Derek Nixon, amministratore delegato di Walkers Chocolates, l'azienda proprietaria del marchio Twin Peaks, alla Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS lunedì.

L'obiettivo del brand britannico è quello di aumentare radicalmente il numero di Paesi in cui Twin Peaks viene venduto e di moltiplicare le varianti del cioccolato. Con gusti come caramella o zucchero filato e colorazioni dorate, Twin Peaks è pronta a fare di tutto per raggiungere il suo grande concorrente.

Per Jennifer Earle, una consulente che ha assaggiato alla cieca diversi prodotti del marchio britannico, la qualità del cioccolato "non è incredibile". Secondo Earle, Twin Peaks può competere con Toblerone sul prezzo: una tavoletta di cioccolato britannica costa quasi la metà dell'equivalente svizzero.

"Avere una versione più economica di qualcosa che la gente già conosce e ama è un modo per conquistare quote di mercato. Twin Peaks riuscirà chiaramente a vendere il suo cioccolato", afferma la consulente.

Un problema di poco conto per consumatrici e consumatori?

La nuova confezione del Toblerone, priva della bandiera svizzera e del Cervino, non sembra preoccupare le consumatrici e i consumatori. "Non vedo nessuna differenza. È uguale, c'è una montagna", dice una consumatrice britannica. "Non sapevo che fosse cioccolato svizzero. So solo che è buono", commenta un altro ragazzo, anche lui interrogato per le strade di Londra.

La guerra al Toblerone, quindi, è stata dichiarata, ma l'emblema elvetico ha ancora qualche carta da giocare.

