Trasporti pubblici in Svizzera: un settore da 100'000 impieghi

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Trasporti pubblici in Svizzera: un settore da 100'000 impieghi

Per settimane le stazioni svizzere hanno avuto un aspetto piuttosto desolato. Keystone / Gian Ehrenzeller

Qual è l'importanza economica dei trasporti pubblici nella Confederazione? Uno studio presentato martedì quantifica il peso di questo settore. Un settore che però a causa della crisi causata dal coronavirus si trova in difficoltà.

Lo studio Link esternopresentato martedì non giunge per caso, anche se ogni legame con la recente crisi è stato smentito da chi lo ha comandato. In questi mesi di semi-confinamento, buona parte dei mezzi pubblici ha continuato a circolare, anche se spesso viaggiavano vuoti. All'apice della pandemia, le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno ad esempio registrato un crollo dell'affluenza di circa il 90%. Questa situazione ha causato un buco importante nelle casse delle diverse società.

Da qui l'interesse per il Servizio informazioni sui trasporti pubblici (Litra) e per l'associazione dell'industria ferroviaria Swissrail di ribadire l'importanza del settore per l'insieme dell'economia elvetica e lanciare un appello al mondo politico.

Con un valore aggiunto di oltre 13 miliardi di franchi all'anno, "il trasporto pubblico contribuisce al prodotto interno lordo tanto quanto i fornitori di energia o il settore delle telecomunicazioni, e dà lavoro a tante persone quante quelle del settore farmaceutico", ha sottolineato il presidente della Litra e parlamentare federale Martin Candinas.

Questo contributo si compone di tre elementi: i servizi (treno, tram o autobus), gli investimenti nel settore in Svizzera (materiale rotabile, catenarie, cavi, infrastrutture) e l'industria ferroviaria per l'esportazione. Inoltre, il settore genera investimenti medi di 5,3 miliardi all'anno e dà lavoro a circa 100'000 persone (92'600 posti a tempo pieno).

Il servizio del TG:

Sostegno dello Stato in vista

Il ramo come detto sta però attraversando un momento difficile. La società ferroviaria BLS, la più importante del paese dopo le FFS, prevede ad esempio una perdita di 40 milioni di franchi nel 2020. "Se la politica non sosterrà i trasporti pubblici dopo la crisi coronavirus, molti investimenti non saranno più possibili", ha sottolineato Martin Candinas.

Nella sessione straordinaria di maggio, il Parlamento ha chiesto al Governo di preparare una panoramica delle conseguenze della crisi per il settore e di prendere in considerazione delle misure per mitigare l'impatto. La soluzione dovrebbe essere equa ed equilibrata. Confederazione, le imprese di trasporto e Cantoni devono sostenere una parte delle perdite.