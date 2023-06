Donald Trump di nuovo nei guai con la giustizia

Contenuto esterno

Donald Trump è stato nuovamente incriminato negli Stati Uniti. Questa volta dalla giustizia federale in relazione alla gestione degli archivi della Casa Bianca. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex presidente attraverso il suo social network Truth. L'incriminazione è stata poi confermata dal suo staff legale. Trump, che ha tuonato contro quella che ha definito "la corrotta amministrazione Biden", è incriminato nel caso dei documenti confidenziali sottratti e portati nella residenza di Mar a Lago dopo aver lasciato Washington. Sette i capi di accusa che figurano nei suoi confronti. È la prima volta che un presidente USA deve fare i conti con accuse federali di tipo penale. A marzo il tycoon era stato incriminato per frode dalla giustizia dello stato di New York in relazione alla vicenda Stormy Daniels, la pornostar pagata per tacere sulla sua relazione extraconiugale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 giugno 2023