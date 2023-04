Inizia il processo contro Donald Trump

Contenuto esterno

Per Donald Trump, ormai sotto arresto, è arrivato il giorno del giudizio. Per la prima volta un ex presidente è finito sotto inchiesta penale. La vicenda ruota attorno a un pagamento illecito alla pornostar Stormy Daniels - con la quale l'ex presidente avrebbe avuto una relazione extra-coniugale - per comprare il suo silenzio. Un’incriminazione molto attesa e che sta ulteriormente spaccando una nazione già divisa. Gli atti d'accusa sono una trentina. Tra questi la falsificazione di documenti e finanziamento elettorale illegale. L'ex capo di Stato li ha respinti in blocco. Lunedì Trump aveva attaccato ancora una volta il procuratore che si occupa del caso. Il processo, che vorrebbe fosse spostato, non è per lui nient'altro che un processo politico contro cui ha già lanciato battaglia legale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 aprile 2023 minuti

tvsvizzera.it/mrj