Diventa legale l'aborto a San Marino

È stata accettata con una schiacciante maggioranza alle urne la depenalizzazione dell'aborto a San Marino dove domenica si è votato il referendum che cancella il reato per le donne che interrompono la gravidanza. I voti a favore della proposta sono stati il 77,28%, il 22,72% invece i contrari. Il referendum di iniziativa popolare, che ha visto in prima linea l'Unione donne sammarinesi (Uds), segna un momento importante di un percorso iniziato nel 2003 con la prima proposta di legge in questo senso da parte della parlamentare di Sinistra Unita Vanessa Muratori.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2021 - 15:38

