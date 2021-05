Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Negli ultimi 12 mesi in Italia l'uso della rete è aumentato fortemente soprattutto tra gli over 65. tvsvizzera

La pandemia sta spingendo i più anziani a cimentarsi nel mondo digitale come possono, facendosi aiutare dai più giovani, spesso con l’aiuto di figli o nipoti. Negli ultimi dodici mesi l’Istat ha registrato il maggiore incremento annuale nell’utilizzo della rete degli ultimi sette anni. L'aumento più importante è stato rilevato nella fascia d'età degli over 65 anni.

Al di là dal beneficio immediato di vivere meglio l’isolamento in tempi di chiusure, con occasioni di socializzazione in ambiente virtuale, tentare di superare il divario digitale, per i più anziani vuol dire anche risolvere fastidiosi problemi quotidiani che diventano via via più invasivi.

La crescente proposta digitale nei servizi di base, dall’amministrazione pubblica fino alla telemedicina, da un lato semplifica la vita di chi resta al passo con i tempi, ma dall’altro taglia fuori chi resta indietro.

Molti anziani, stimolati da una accresciuta necessità, stanno iniziando a scoprire anche altri vantaggi che la tecnologia può portare alle loro particolari esigenze. Un mondo finora inesplorato che può riservare sorprese e, in alcuni casi, può addirittura cambiare in meglio il loro stile di vita.

Farsi coinvolgere dalla modernità

Licia Fertz e Adriano Mondi sono due anziani che hanno scoperto le potenzialità della tecnologia. Due esempi, profondamente diversi tra loro, in cui l’investimento nella comprensione dei sistemi digitali ha portato frutti inaspettati e positivi. Il primo caso riguarda sorprendenti sviluppi nel sociale. Il secondo è il caso di un piccolo ma costante aiuto nel tenersi in forma con l’età che avanza. Due storie che rappresentano come sia ampio il terreno di battaglia in cui si può sconfiggere il divario digitale.

Licia Fertz ha 91 anni ed è influencer su Instagram. Tutto è nato per gioco, dall’idea di suo nipote Emanuele Elo Usai, esperto di social media, che ha iniziato a scattarle foto in "abiti variopinti e makeup impeccabile". Uniti in un legame ancora più forte da quando ormai lavorano anche insieme, trainati dal talento di nonna Licia, hanno raccontato la loro storia nel libro "Non c'è tempo per essere tristi", edito da De Agostini. Insieme, svolgono il loro impegno sociale, orientato a un’interpretazione positiva della vecchiaia, con molte idee e progetti.

Adriano Monti, ex rappresentante d’impianti audio in pensione, con una grande passione per le chiacchierate con gli amici, grazie a un’applicazione installata sul suo smartphone in grado di contare i passi che percorre, ha trovato, oltre a una ragione in più per attaccare bottone, uno stimolo per tenersi in forma e così resistere agli acciacchi dell’età.