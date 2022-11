Disordini in Cina: il regime censura le immagini delle proteste

Contenuto esterno

Giornalisti fermati, video cancellati dai social network, polizia schierata nei principali centri del Paese. Così Pechino risponde alle più grandi manifestazioni anti-regime dalla rivolta di Piazza Tienanmen. Domenica centinaia di persone erano scese in strada per protestare contro la strategia "Zero-Covid" delle autorità cinesi, spingendosi in alcuni casi a chiedere addirittura le dimissioni di Xi Jinping. Nel corso della notte è inoltre scattata la censura delle autorità cinesi: sui social network tutte le informazioni riguardanti le proteste sembrano essere state cancellate. Le forze dell'ordine, inoltre, hanno preso di mira anche i giornalisti occidentali, arrestati e malmenati dagli agenti. Pechino dal canto suo minimizza, spiegando che i giornalisti in questione non si erano identificati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 novembre 2022 - 13:10

tvsvizzera.it/mrj