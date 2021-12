Discorso di fine anno di Mario Draghi: "Continuate a vaccinarvi"

Sul futuro, il primo ministro per ora non si sbottona. Keystone / Roberto Monaldo / Pool

Il primo ministro italiano insiste sulla necessità del booster. "Il mio destino non conta - ha aggiunto - sono un nonno al servizio della Repubblica".

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 dicembre 2021 - 13:03

tvsvizzera.it/MaMi

Durante la consueta conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha insistito sull’importanza della terza dose ma sono tanti i temi toccati: dalla ripresa economica al futuro del governo, con o senza Draghi.

Anche questa volta, è stato conciso e asciutto, come da suo stile. Perché per Draghi non si possono rileggere i risultati di un anno di governo, se non partendo dalla sanità. Anche perché i risultati sanitari hanno fatto da molla a una sorprendente ripresa economica che in Italia non viaggia solo oltre il 6% del Pil (prodotto interno lordo), ma crea anche basi più allargate di rilancio in vista dei fondi europei del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il servizio del corrispondente, Lorenzo Buccella.

Contenuto esterno

Altri sviluppi Altri sviluppi Israele dà il via libera alla quarta dose Questo contenuto è stato pubblicato il 22 dic 2021 La potranno fare gli over 60, gli immunodepressi e gli operatori sanitari che hanno ricevuto il terzo richiamo da almeno 4 mesi.