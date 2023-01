Diminuisce la popolazione cinese

Contenuto esterno

La popolazione cinese è diminuita nel 2022 per la prima volta negli ultimi 60 anni. Si tratta di un'inversione di tendenza storica, che preoccupa le autorità soprattutto per quanto riguarda l'economia, che lo scorso anno ha subito un rallentamento, sconfessando le previsioni degli analisti. La notizia è stata comunicata martedì dall'Ufficio nazionale cinese di statistica, che ha fatto sapere che alla fine dell'anno da poco conclusosi la popolazione nazionale - Macao, Taiwan e Hong Kong esclusi - era di 1,41 miliardi, ossia 850'000 persone in meno rispetto all'anno precedente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 gennaio 2023 - 14:30

tvsvizzera.it/mrj

Secondo le autorità le cause principali di questa inversione di tendenza sono due. Da un lato vivere in Cina costa sempre di più, dall'altro nella cultura cinese l'abitudine di fare un solo bambino è ancora fortemente radicata, nonostante la politica del figlio unico, introdotta nel 1979 per frenare l'aumento della popolazione, sia stata abolita nel 2021.

