Dick Marty sulla guerra in Ucraina: "Al momento c'è un grande vincitore"

"La conferenza di Monaco, che sarebbe dovuta essere per la pace, in verità è sponsorizzata da mercanti di armi". Keystone / Lukas Lehmann

L'ex procuratore pubblico e deputato lancia un atto d'accusa contro l'industria degli armamenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2023 - 21:18

tvsvizzera.it/MaMi

Un anno fa, con l'attacco della Russia all'Ucraina, è ufficialmente iniziata una guerra che ancora non accenna a terminare e che interpella i principi della giustizia e dell'etica.

A questo proposito il Telegiornale della RSI ha raccolto le considerazioni del magistrato ticinese ed ex consigliere agli Stati Dick Marty, che da mesi è sotto protezione per le minacce ricevute in relazione alle sue inchieste sui crimini commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (UCK) durante la guerra dei Balcani.

Una guerra etnica e fratricida, che per certi aspetti assomiglia a quella in atto in Ucraina. Dove, dice Marty, a vincere finora è una lobby potentissima. Il servizio completo:

Contenuto esterno









Altri sviluppi Altri sviluppi Biden a Kiev per sostenere l'Ucraina Questo contenuto è stato pubblicato il 20 feb 2023 Atteso in Polonia per rinnovare il proprio sostegno all'Uraina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato direttamente a Kiev.