Dalla Svizzera alle Baleari con un Picasso in valigia

Il disegno, chiamato "Trois personnages" è datato 1966.

Le autorità spagnole hanno sequestrato un disegno attribuito a Pablo Picasso che un viaggiatore partito dalla Svizzera e atterrato a Ibiza trasportava nel proprio bagaglio.

Un disegno attribuito all'artista spagnolo Pablo Picasso (1881-1973) è stato sequestrato all'inizio di luglio all'aeroporto di Ibiza, nelle Isole Baleari (Spagna), dalla valigia di un viaggiatore che ora è sospettato di "contrabbando".

L'opera, del valore stimato di 450.000 euro, si trovava su un volo proveniente dalla Svizzera, ha annunciato oggi l'ufficio doganale spagnolo.

Il disegno, chiamato "Trois personnages" è datato 1966, ed è stato scoperto il 5 luglio in possesso di un viaggiatore elvetico "che aveva tentato di portarlo in Spagna senza dichiararlo", scrivono i funzionari doganali in un comunicato.

Interrogato dai funzionari spagnoli, che erano stati avvertiti dai loro colleghi svizzeri della presenza di un'"opera" trasportata in condizioni "sospette", il viaggiatore ha assicurato che il disegno era una semplice copia e ha mostrato una fattura di 1'500 franchi.

Nel fondo della sua valigia, i doganieri spagnoli hanno tuttavia scoperto una seconda fattura di 450'000 franchi proveniente da una galleria d'arte di Zurigo, con un riferimento al disegno di Pablo Picasso.

Secondo una perizia preliminare effettuata sul posto, si tratta "dell'opera originale" del pittore spagnolo e "il prezzo richiesto dalla galleria è in linea con quello di mercato", si legge nel comunicato stampa. Le autorità spagnole hanno aperto un'indagine per "contrabbando" e sono in attesa di una nuova "perizia più esaustiva", realizzata utilizzando "tecniche avanzate".