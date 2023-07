Dall'Italia una commessa da 60 treni per Stadler Rail

Ecco come apparirà il nuovo treno per l'Ente Autonomo Volturno. @Stadler

Il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 60 treni all'Ente Autonomo Volturno. I nuovi elettrotreni saranno utilizzati nella rete metropolitana e suburbana in Campania.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2023

Importante ordine in Italia per il costruttore elvetico di treni Stadler Rail. L'Ente Autonomo Volturno - entità con sede a Napoli - ha aggiudicato alla svizzera Stadler la nuova gara d'appalto per la produzione, la fornitura e la manutenzione dei convogli in questione, che opereranno sulla rete a scartamento ridotto (950 millimetri) dell'area del Vesuvio, una delle più caratteristiche e antiche del trasporto ferroviario italiano.

L'acquisto - di cui non vengono forniti dettagli finanziari - beneficia dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il primo ordine nell'ambito dell'accordo quadro prevede la fornitura di 16 veicoli la cui consegna sarà completata entro giugno 2026. I nuovi elettrotreni saranno simili a quelli previsti da una precedente intesa firmata nel 2021, attualmente in produzione presso gli stabilimenti di Valencia (Spagna): sono costituiti da tre carrozze la cui struttura leggera in alluminio contribuisce ad incrementare l'efficienza energetica, sottolinea l'impresa. Con una lunghezza totale di circa 40 metri, i treni hanno 90 posti a sedere e offrono spazio a un totale di 396 passeggeri.

Gruppo con sede a Bussnang (Canton Turgovia) con oltre 13'500 dipendenti, Stadler Rail sta rafforzando la sua posizione in Italia in tutti i segmenti del trasporto ferroviario: recentemente ha infatti ricevuto diverse commesse, tra cui ordini per nuove locomotive bimodali di Trenitalia e per una nuova serie di tram a Milano.

Alla borsa di Zurigo l'azione Stadler Rail guadagna oggi oltre l'1%, mostrandosi più tonica del resto del mercato, che è orientato solo a un lievissimo rialzo. Dall'inizio dell'anno la performance è però ancora negativa, pari al -2%.