Dal San Gottardo alla luna: il conto alla rovescia è iniziato

I due studenti-astronauti dell'EPFL Somaya Bennani e Joshua Bernard-Cooper. © Keystone / Urs Flueeler

Giovedì "decollerà" una missione spaziale simulata, situata nel cuore della montagna, dove si trovano condizioni simili a quelle lunari.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2022 - 20:07

tvsvizzera.it

Si parte giovedì dal San Gottardo, la destinazione è nientemeno che la luna. Sta per iniziare infatti la missione spaziale simulata, organizzata da studenti e rivolta agli studenti. L'iniziativa è nata dall'Associazione riconosciuta dal Politecnico federale di Losanna Asclepios 2, che accoglie astronauti e scienziati da tutto il mondo.

Anche se il lancio vero e proprio, evidentemente, non avverrà; quella di Asclepios 2 sarà in tutto e per tutto la simulazione di una base lunare. Sono state ben 500 le pagine di protocolli delle agenzie NASA ed ESA spulciate e riadattate allo scopo di questa "missione". Oggi, nella base spaziale, è andato a curiosare anche il Quotidiano della RSI.

