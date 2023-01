Da Roma a Leontica per amore delle valli

RSI News

Marco Viale, compositore e sound designer, vive e lavora a Leontica da ormai 25 anni, e la sua attività l'ha costruita passo dopo passo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 gennaio 2023 - 20:28

tvsvizzera.it/MaMi

Venticinque anni fa, Marco Viale ha lasciato la capitale italiana e ha percorso oltre 700 chilometri per venire in Svizzera. Qui ha portato anche la sua attività che è anche la sua passione: un mondo fatto di suoni e creazione. Non ha però scelto Zurigo o Berna, bensì le montagne della Valle di Blenio, dove si è creato uno studio di registrazione.

Il servizio completo del Quotidiano:

