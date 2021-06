Da Lugano a Olbia in... quasi business

Non è escluso che vengano offerte prossimamente altre destinazioni charter Keystone / Alessandro Crinari

Due compagnie aeree (Cricket Air e Air Dynamic) hanno unito le forze e puntano ormai su Olbia (Sardegna) per offrire voli charter da Lugano per tutta l’estate. Il primo di questi è proprio partito sabato mattina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2021 - 20:37

tvsvizzera.it/mrj

Olbia è da diverso tempo una destinazione tradizionale da Lugano e le due compagnie, già attive allo scalo ticinese, hanno deciso di riproporla anche quest’anno: ogni sabato fino a fine agosto si potrà acquistare un biglietto di andata e ritorno (il prezzo è di circa 900 franchi) per la nota località sarda. Un prezzo che forse si spiega anche con la capienza massima dei velivoli: 14 persone.

Non è escluso, inoltre, che a questa tratta charter se ne possano aggiungere altre nelle prossime settimane. Lo scalo luganese, intanto, ha visto negli ultimi tempi anche un leggero aumento dei voli privati: sono circa una ventina al giorno verso destinazioni come Saint Tropez, Italia del sud, Spagna, Grecia e, per i viaggi d’affari, Germania

Continua intanto la procedura per determinare chi, fra i privati che hanno consegnato al Municipio della Città un dossier, si aggiudicherà la gestione dell’aeroporto dopo il fallimento di Lugano Airport SA. Una decisione è attesa per il 2022.