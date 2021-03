Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

L'universalità di Dante risulta evidente anche dal modo in cui il sommo poeta è celebrato in Svizzera, in molte lingue diverse. Keystone / Diener

Anche in Svizzera si celebra questo 25 marzo Dante Alighieri, nell'anno in cui ricorre il 700esimo dalla sua morte, con letture della Commedia e altri contributi radiotelevisivi.

Il 25 marzo o l'8 aprile sono, secondo le varie interpretazioni dei testi, le possibili date in cui è cominciato il viaggio che Dante narra nella Divina Commedia.

In questo giorno dedicato al Sommo Poeta, anche in Svizzera vengono lanciate diverse iniziative che celebrano questo peso massimo della cultura, non solo italiana.

In particolare, il Forum per l'italiano in Svizzera, in partenariato con la Società svizzera di Radiotelevisione SSR, ha organizzato giovedì Link esternoquattro incontri legandoli idealmente a quattro luoghi simbolici della Confederazione, ognuno in una diversa regione linguistica. "Un evento che intende coinvolgere l’intero territorio elvetico e mettere in contatto tra loro le varie lingue e culture nazionali", si legge sul sito del Forum.

Gli interventi, trasmessi in diretta streaming, sono iniziati alle 10:00. Il primo luogo, collegato all'Inferno dantesco, è stato l'anfiteatro naturale del Creux du Van. Si è poi passati alla Val Lumnezia per il Purgatorio, e nel pomeriggio si andrà sulla cima del monte San Salvatore (sopra il comune di Paradiso) per il Paradiso e infine a Baden, dove si è parlato dell'esilio di Dante.

Ma non sono le uniche iniziative che prendono il via giovedì. Sul sito della radiotelevisione svizzeraLink esterno, ad esempio, sono stati pubblicati diversi contributi d'archivio legati al Sommo poeta. Eccone uno:

tvsvizzera.it/Zz con RSI

