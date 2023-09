Crepa di 25 metri nella galleria del San Gottardo

L'interno della galleria del San Gottardo al portale nord. Keystone/gaetan Bally

Frammenti di calcestruzzo sono caduti sulla carreggiata non lontano dal portale nord. Non è ancora chiara l’entità del danno. Il tunnel autostradale è chiuso da domenica pomeriggio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2023 - 10:25

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Un danno evidenziatosi nella soletta intermedia ha costretto l'Ufficio federale delle strade (USTRA) a chiudere al traffico la galleria autostradale del San Gottardo. La circolazione è interrotta in entrambe le direzioni dalle 16.00 di domenica pomeriggio.

Una prima valutazione mostra una crepa nella soletta intermedia per una lunghezza di 25 metri, in prossimità del portale urano della galleria. Alcune parti superficiali di calcestruzzo si sono staccate e sono cadute sul manto stradale ma non si lamentano feriti.

L'esatta entità del danno e la causa non sono ancora note, ha precisato l'USTRA. I tecnici dell'Ufficio federale delle strade stanno lavorando intensamente per determinare l'entità del danno e ripararlo ma intanto, per motivi di sicurezza, il tunnel rimarrà chiuso al traffico fino a nuovo avviso (la durata della chiusura non è nota).

Il traffico nord-sud attraverso le Alpi viene deviato sulla strada del San Bernardino (A 13) e il Passo del Gottardo, che vista la stagione è ancora aperto.

A metà agosto il deragliamento di un treno merci proveniente dall’Italia aveva causato gravi danni alla vicina galleria di base ferroviaria che attualmente in funzione per il traffico merci e con capacità ridotte.