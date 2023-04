Credit Suisse, la fine di un'era

Malgrado la debacle, il presidente del Cda Axel Lehmann è stato riconfermato e applaudito dagli azionisti. © Keystone / Michael Buholzer

A Zurigo è in corso quella che probabilmente sarà l'ultima assemblea degli azionisti di Credit Suisse.

Aprendo l'assemblea generale della banca, il presidente di Credit Suisse Axel Lehmann si è scusato con gli azionisti, che hanno visto crollare il loro investimento. Dal 19 marzo scorso, infatti, l'azione CS vale solo 76 centesimi di franco, dopo che UBS ha acquisito la rivale per tre miliardi.

"Mi scuso per non essere stato in grado di arginare la perdita di fiducia che si stava accumulando da diversi anni e per avervi deluso", ha dichiarato Lehmann.

Ad accogliere martedì le quasi 2'000 persone recatesi all'Hallenstadion vi era lo scafo di una nave che affonda con la scritta "Crisis Suisse". Un gruppo di persone ha infatti inscenato una protesta contro quanto avvenuto.

Non sono mancate le proteste davanti all'Hallenstadion di Zurigo.

Oltre al danno la beffa

Gli azionisti, oltre a perdere molto denaro, non hanno neppure potuto votare sulla fusione, come di solito avviene.

Il Governo svizzero ha infatti fatto ricorso al diritto d'urgenza per evitare che la transazione fosse sottoposta al voto dell'azionariato. Altri giorni di attesa avrebbero probabilmente rappresentato la sentenza di morte per Credit Suisse.

"Ho perso 10.000 franchi svizzeri", ha detto all'Agence France Presse Stephan Denzler, un piccolo azionista, all'ingresso dell'assemblea generale, con le lacrime agli occhi.

Non è molto, ma per la mia famiglia è un sacco di soldi. A volte ci rido sopra, altre volte sono molto arrabbiato", ha aggiunto.

"Penso che sia uno scandalo quello che il Governo federale ha fatto con la sua decisione di far ricorso al diritto d'emergenza", ha dichiarato un altro azionista all'AFP.

"Ho comprato di recente e ho perso tutto, naturalmente", ha proseguito, spiegando che aveva voluto scommettere sul successo del piano di ristrutturazione presentato in autunno dalla banca, "sperando che con la nuova strategia il mercato azionario sarebbe salito, ma non ha funzionato. Così ho perso una somma a sei zeri".

"Per noi, il problema è capire le responsabilità e porre domande al consiglio di amministrazione se indagherà sugli ex dirigenti che hanno causato questo tracollo", ha dichiarato all'AFP Vincent Kaufmann, direttore della fondazione Ethos che da un quarto di secolo si batte per una finanza più responsabile.

Rieletto il Cda

L'assemblea generale ha rieletto i sette membri del consiglio di amministrazione (Cda) che chiedevano la conferma del loro mandato, primo fra tutti il presidente Axel Lehmann.

Gli azionisti hanno dato la loro approvazione con percentuali di voti comprese fra il 50% e il 56% dei voti. In precedenza, Lehmann aveva sottolineato quanto fosse importante confermare i sette manager: è infatti il numero minimo fissato dagli statuti. Cinque dei dodici membri non hanno auspicato la rielezione.

"Abbiamo ancora bisogno di un consiglio di amministrazione per due o tre mesi", ha detto il presidente. Serviranno per portare avanti la "fase di transizione" verso la fusione con UBS.

Nei giorni scorsi non erano mancate voci anche importanti - per esempio quelle della società di consulenza americana Glass Lewis o del fondo sovrano norvegese - che si erano espresse contro la rielezione di Lehmann e di altri consiglieri d'amministrazione.

Nel corso dell'assemblea, oltre a dar libero sfogo alla loro rabbia, gli azionisti hanno inoltre approvato i conti 2022 e di strettissima misura (50,1%) hanno accettato il rapporto sulle remunerazioni, per cui era chiesto un parere solo consultivo.

Gli azionisti hanno per contro respinto l'idea - giunta dai loro ranghi - di procedere a una revisione straordinaria in relazione all'acquisizione da parte di UBS: l'idea ha raccolto una percentuale limitata di sì, parecchi hanno votato no, ma un voto su due è stato all'insegna dell'astensione.