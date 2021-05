Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Nel canton Vaud le vaccinazioni accelerano nel vero senso della parola, visto che il cantone ha creato un sistema di immunizzazione itinerante. Prima tappa: Vallorbe.

C'è un po' di attesa, ma molti ritengono ne valga la pena visto che lo scopo è quello di per farsi vaccinare praticamente sotto casa e senza appuntamento. Succede davanti al casinò di Vallorbe, nel canton Vaud, dove le autorità hanno istituito una prima "sosta" della campagna itinerante volta a raggiungere anche chi nicchia o non riesce a recarsi per ricevere le dosi di vaccino.

"Io proprio non volevo vaccinarmi, poi un amica mi ha detto puoi andare in paese senza appuntamento e allora eccomi qui", racconta una signora. "È utile soprattutto per gli anziani che non possono viaggiare o non sono abituati ai trasporti pubblici", aggiunge una giovane del posto.

Dentro, la squadra di operatori sanitari è arrivata, si è installata e vaccina gli abitanti del comune che si presentano. "C’è una parte della popolazione estranea al sistema sanitario non ha un medico curante non è abituata ad entrare in un ospedale o non può iscriversi su internet perché non parla francese", spiega Sonia Arnal, portavoce Dipartimento vodese della sanità. "E allora andiamo noi da loro". E il giorno dopo si riparte per un altro villaggio.

Tvsvizzera.it con RSI