Continuerà lo scambio di prigionieri tra USA e Russia

Continua a far discutere negli stati uniti e non solo lo scambio di prigionieri tra Washington e Mosca. L'amministrazione Biden ha ottenuto la liberazione della cestista Brittney Griner - arrestata in febbraio per possesso di olio di cannabis in cambio della scarcerazione del famigerato trafficante d'armi russo Viktor Bout. Il "mercante della morte", come viene definito, era incarcerato da 14 anni negli USA e avrebbe dovuto scontarne altri 11. Lo scambio è stato definito poco equo e soprattutto pericoloso.

Il presidente statunitense Joe Biden ha fatto sapere che gli Stati Uniti stanno facendo il possibile per portare a casa al più presto anche l'ex marine Paul Whelan, anche lui detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio. Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere di non escludere altri scambi di prigionieri in futuro, anche se questo non significa, ha dichiarato un portavoce del Cremlino, che la crisi tra Washignton e Mosca sia finita.

