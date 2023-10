Continua l'esodo di profughi dal Nagorno-Karabakh

Contenuto esterno

L'esodo dei profughi armeni scappati dalla regione del Nagorno-Karabakh, riconquistata dalle truppe dell'Azerbaijan, non si ferma. In pochi giorni, oltre 100'000 rifugiati e rifugiate sono entrati in Armenia e in molti si sono accampati nella città di Goris, sul confine. Una situazione umanitaria che rischia di diventare molto difficile e che preoccupa l'ONU, che ha inviato sul posto una missione delle sue agenzie umanitarie. La prima di questa portata in 30 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 ottobre 2023 - 13:30