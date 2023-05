Condannati in Germania per la "rapina del secolo"

Contenuto esterno

Il tribunale di Dresda ha condannato a pene comprese tra i quattro e i sei anni di detenzioni i cinque autori di quella che in Germania è considerata la rapina del secolo: il furto di gioielli da un museo all'interno della residenza reale della città tedesca. Si tratta di giovani imparentati tra loro e membri del Clan Remmo, una delle più famigerate organizzazioni criminali di Berlino. Il 25 novembre 2019, dopo aver disattivato gli allarmi dando fuoco a una centralina elettrica, s'impossessarono in pochi minuti 21 pezzi unici dal valore inestimabile, ma assicurati per 113 milioni di euro. Nel frattempo ne hanno restituito una parte, mentre gli inquirenti non disperano di ritrovare quelli mancanti poiché, data la loro fama, è praticamente impossibile vendere questi gioielli senza smontarne le pietre.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2023

tvsvizzera.it/mrj