Condannati gli assassini di Ahmaud Arbery

Negli Stati Uniti i tre uomini che nel febbraio del 2020 uccisero l'afroamericano Ahmaud Arbery mentre faceva jogging, a Brunswick, in Georgia, sono stati giudicati colpevoli di tutti i capi di accusa, tra cui omicidio. In febbraio saranno processati anche a livello federale per crimini razziali.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2021 - 13:54

