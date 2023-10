Concorrenti da tutta Europa per i primi campionati del mondo della raclette

Da piatto vallesano a prelibatezza internazionale. © Keystone / Gaetan Bally

La località vallesana di Morgins ospita questo fine settimana i primi campionati del mondo della raclette, il famoso piatto a base di formaggio fuso e patate che proprio nel cantone bilingue ha avuto i suoi natali.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2023 - 12:16

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Tra gli ottantasei produttori che si sfideranno, provenienti anche da altri cantoni e Paesi (tra cui Francia, Belgio, Romania, Canada e Regno Unito) figura anche un concorrente italiano.

In realtà il candidato canadese è un vallesano "in esilio": un produttore di formaggio da raclette trasferitosi dall'altra parte dell'Atlantico. Il rumeno, dal canto suo, ha sviluppato una tale passione per il formaggio fuso durante un soggiorno di lavoro in Vallese da aver deciso di produrlo nel suo paese, hanno spiegato gli organizzatori che speravano di attirare anche il Giappone, il Brasile e l'Argentina (complicazioni amministrative e tempi stretti hanno vanificato i loro piani).

Due giurie e oltre 90 formaggi in lizza

La giuria composta da una cinquantina di propfessionisti/e del settore e consumatori/trici si riuniranno a partire da sabato per assaggiare una novantina di forme di formaggio, suddivise in tre categorie: latte crudo d'alpeggio, latte crudo di latteria e altri formaggi da raclette, ha rilevato Christophe Berra, presidente del comitato organizzatore dell’evento.

+ Ecco a voi i mondiali della fondue al formaggio

Una giuria composta da una cinquantina di professionisti/e del settore scremerà i formaggi in lizza, selezionandone il 20%. I concorrenti rimasti passeranno al vaglio di otto giudici di fama internazionale (i francesi Laetitia Gaborit e Bernard Mure-Ravaud, il belga Philippe Moreau e gli svizzeri Eddy Baillifard, François Raemy, Roger Dubosson, Andréas Leibundgut e Edith Beutler).

Fondamentale, per lo svolgimento della gara, è il contributo di una decina di "racleurs" che saranno costantemente impegnati a cucinare, in una sala separata e inaccessibile al pubblico, raclettes perfette. Per avere queste caratteristiche occorre che il formaggio venga fuso alla giusta temperatura e senza "bruciature" sulla parte superiore.

Degustazione aperta al pubblico

Naturalmente la degustazione della raclette non sarà riservata solo agli esperti chiamati a valutare le e i concorrenti: al pubblico sarà consentito già da venerdì di sperimentare le virtù dei vari formaggi proposti e di prender parte alle attività collaterali.

Il budget per questo primo evento, che vede la partecipazione di oltre 250 volontari e volontarie, ammonta a 450.000 franchi, finanziati in particolare dai comuni della valle, dalla regione Dents du Midi e da sponsor privati. Al termine della manifestazione, gli organizzatori valuteranno se i campionati del mondo della raclette avranno un seguito nei prossimi anni. Le premesse ci sono tutte.