Conclusa l'operazione antiterrorismo nella regione di Belogrod

Dopo quasi due giorni di combattimenti nella regione di Belgorod, le autorità russe hanno dichiarato di aver terminato le misure speciali di antiterrorismo, che erano state introdotte dopo l’incursione di due gruppi armati dall’Ucraina. Il ministero della difesa russo ha affermato di aver ucciso tutti gli aggressori (70 persone) e di aver distrutto quattro blindati. In precedenza le autorità di Belgorod avevano evacuato la zona di Graivoron, dove diversi edifici erano stati colpiti in alcuni villaggi e nella mattinata di martedî questa mattina il governatore aveva chiesto alla popolazione di non rientrare nelle abitazioni. L’Ucraina, per bocca del consigliere di Volodymyr Zelensky, Mikailo Podolyak, aveva subito affermato di non avere niente a che fare con l’operazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2023