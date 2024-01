Colloquio Cassis-Lavrov a New York

Serghei Lavrov e Ignazio Cassis (a destra) X

Il capo della diplomazia elvetica ha visto il ministro degli Esteri russo. Sullo sfondo il vertice internazionale sull'Ucraina che intende organizzare Berna.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 gennaio 2024 - 18:28

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi, martedì, alle 10.30 a New York (ora locale) il suo omologo russo Serghei Lavrov, a margine delle riunioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sui conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.

Scarne le informazioni sul bilaterale con il politico russo, che aveva visto l'ultima volta, sempre negli USA, nel settembre 2022. Secondo quanto pubblicato sui social media dal portavoce del Ministero degli Esteri russo, Lavrov avrebbe risposto "fin qui tutto bene" a una domanda postagli da Ignazio Cassis.

"Abbiamo discusso di diverse questioni importanti", ha scritto il capo del dipartimento federale degli affari esteri sui social media, senza però precisare quali.

La settimana scorsa, Mosca aveva respinto l'ipotesi di un vertice mondiale per la pace in Ucraina che la Svizzera si era impegnata a organizzare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il recente WEF di Davos, definendolo "inutile e dannoso".

A queste critiche la presidente della Confederazione Viola Amherd aveva replicato che "la Svizzera è sempre dalla parte del diritto internazionale umanitario".

In un'intervista rilasciata lunedì al canale televisivo statunitense CBS, Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta ad ascoltare coloro che non utilizzano l'Ucraina come strumento di guerra contro la Russia.