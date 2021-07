Coira omaggia Giger, il creatore di 'Alien'

H.R. Giger davanti a due sue opere in un'esposizione del 2007 organizzata a Coira. Keystone / Arno Balzarini

È stata presentata a Coira, capitale del canton Grigioni, una fontana in omaggio a Hans Ruedi Giger il creatore di 'Alien". Dopo tanti rinvii a causa della pandemia finalmente è stato possibile osservare un gioco di luci nella fontana che rende l'atmosfera più... aliena.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 luglio 2021 - 15:08

tvsvizzera.it/fra

La sua creatura gli è valsa l'Oscar nel 1980. Stiamo parlando di Alien e del suo creatore, Hans Ruedi Giger, scomparso nel 2014. Nel cuore di Coira, nella sua piazza, la Gigerplatz, è stata presentata la fontana a lui dedicata. Una inaugurazione più volte rimandata a seguito della pandemia.

"È una delle fontane storiche più vecchie di Coira. Attorno alla fontana è stato posto un contorno in pietra nera con il logo in alluminio di Giger. Sul fondo sono state poste delle stampe in alluminio, le stesse che si trovano anche nel Giger Museum di Gruyères", spiega Arnold Crameri, gallerista e presidente dell'Associazione Pro HR Giger, promotrice del progetto.

Per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva è stato istallato un sistema d'illuminazione subacqueo che rende il tutto più tenebroso: "Ci sono delle immagini nitide riflesse che con il muoversi dell'acqua sembrano animarsi. Il tutto è ingigantito da una luce soffusa che ricorda gli interni fantascientifici di una navicella spaziale", conclude Crameri.

