Clima teso a Memphis dopo la morte di Tyre Nichols

Giovedì sera si è tenuta a Memphis una veglia in memoria di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano ucciso da agenti della polizia dopo un controllo stradale. Cinque di loro sono stati arrestati con l'accusa di omicidio di secondo grado.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 gennaio 2023 - 15:00

Un fatto che sta nuovamente infiammando gli Stati Uniti. Tanto che, anche in vista della pubblicazione attesa in giornata delle immagini di quanto accaduto, sia la famiglia della vittima che il presidente Joe Biden hanno fatto appello alla calma, per evitare episodi di violenza come quelli avvenuti dopo la morte di George Floyd. La madre di Tyre ha dichiarato: "Voglio che tutti voi protestiate in pace. Non voglio che bruciamo le nostre città o che mettiamo a soqquadro le strade. Non è questo che mio figlio ha rappresentato".

