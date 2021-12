Clima natalizio nella Dubai dell'Expo

Il padiglione svizzero a Dubai. Keystone / Valentin Flauraud

Alberi addobbati, luci ed elfi accompagnati, in sottofondo, dal canto del muezzin. L'abito della festa non manca nemmeno nel padiglione svizzero che rimane uno dei più visitati dell'esposizione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 dicembre 2021 - 21:17

tvsvizzera.it/MaMi

In sottofondo la voce del muezzin, che richiama alla preghiera. Di fronte, nella piazza di Al Wasl, un immenso albero di Natale. È uno scenario inaspettato, un contrasto forte, quello che accoglie i visitatori ad Expo Dubai in questi giorni: ogni angolo di strada è addobbato, elfi, acrobati, pacchi regalo spuntano ovunque, e si è svolta perfino la più classica delle cerimonie natalizie, con tanto di fiocchi di neve che scendevano dal cielo, l'accensione delle luci.

Contenuto esterno

Con le vacanze invernali, Covid permettendo, i casi stanno crescendo anche qui negli Emirati Arabi, Expo ha previsto un incremento di visitatori e tutti i padiglioni propongono intrattenimenti per famiglie e bambini, mentre lo spettacolo serale proiettato sulla cupola della connessione è ora a tema Natale.

In Finlandia Santa Claus è purtroppo comparso per soli due giorni: per motivi di sicurezza, a causa degli assembramenti che si creavano davanti alla grotta, è stato deciso di interrompere le sue apparizioni, come sono state sospese le parate e le attività per le strade che concentravano troppa folla. L'Italia augura buone feste dalla facciata illuminata del suo padiglione, mentre davanti al Lussemburgo si beve cioccolata calda e si vendono casette di pan di zenzero.

Altri sviluppi Altri sviluppi Morti e feriti in un incendio su un traghetto Questo contenuto è stato pubblicato il 24 dic 2021 In Bangladesh almeno 37 persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato a bordo di un traghetto. Un centinaio i feriti.

E anche in Svizzera, che in soli tre mesi ha raggiunto il traguardo di 500'000 ingressi, uno dei padiglioni più visitati, non poteva mancare lo spirito natalizio: un grande albero ed edizioni limitate di cioccolatini.