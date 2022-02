Cinque morti sotto una valanga al confine austro-elvetico

Contenuto esterno

Una valanga a Spiss, al confine tra Austria e bassa Engadina, ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di una sesta, che ora si trova ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti soccorritori sia austriaci sia svizzeri. Le autorità per ora non hanno diffuso informazioni sulle generalità delle vittime.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 febbraio 2022 - 20:49

