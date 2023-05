Chi guiderà Twitter? Le anticipazioni di Musk

Contenuto esterno

Elon Musk ha annunciato che Twitter, il social che il miliardario si è comprato tra mille problemi e critiche, avrà un nuovo CEO, una donna. Il nome non si sa ancora, in rete ci sono tante indiscrezioni, di sicuro però il suo compito non sarà semplice visto che dovrà gestire un social in pieno cambiamento e con tante difficoltà.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2023