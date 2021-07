Chi è vaccinato verrà esentato dalla quarantena obbligatoria

Per l'economia torna un po' più di certezza nel pianificare il lavoro. Keystone / Boris Roessler

Chi è stato vaccinato con entrambe le dosi è esentato da eventuali quarantene. Una decisione federale che riguarda oltre il 43% degli svizzeri. Una decisione che crea meno incertezze sul posto di lavoro, anche se sorge qualche dubbio sulla possibilità che i vaccinati possano comunque essere contagiosi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2021 - 20:28

tvsvizzera.it/MaMi

Chi è completamente vaccinato non rischia più la quarantena. Una buona notizia per i singoli, ma pure per i datori di lavoro, perché più è alto il numero di collaboratori immunizzati, meno saranno quelli costretti a rimanere a casa.

Il presidente della Camera di Commercio ticinese, Andrea Gehri, accoglie positivamente la certezza di poter pianificare il lavoro. L'obiettivo è la protezione indipendentemente dalla vaccinazione, ricorda il rappresentante del settore, con una differenza però: nel caso un collega fosse positivo, chi è vaccinato non rischierà la quarantena, almeno finché la situazione - anche delle varianti - rimarrà quella attuale.

