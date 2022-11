Cercasi cuoco, disperatamente

Salari e orari sono fattori che scoraggiano molte e molti dall'intraprendere una carriera nel settore alberghiero e della ristorazione. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Dopo la pandemia, il settore alberghiero e quellod ella ristorazione faticano a trovare personale. Le cause? I salari troppo bassi e gli orari di lavoro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2022 - 13:00

tvsvizzera.it/Falò RSI

Alberghi e ristoranti da diversi mesi ormai faticano a trovare personale. Il fenomeno è globale, il mondo della ristorazione e dell’accoglienza, dopo la pandemia, sono confrontati con un interesse davvero limitato per il settore. A scoraggiare i candidati sarebbero in particolare salari ritenuti troppo bassi, orari di lavoro che spesso comprendono la sera e il fine settimana. Eppure, in altri settori dove si riscontrano gli stessi problemi, il personale si trova. Allora, dove sta il problema? Se n'èoccupata la trasmissione Falò della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI nella puntata di questa settimana.

Contenuto esterno