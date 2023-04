Celebrazioni pasquali ridotte per papa Francesco

Contenuto esterno

Il pontefice non è ancora in condizioni di salute ottimali. Ieri ha saltato la Via Crucis, ma ci sarà domani a mezzogiorno, nel giorno di Pasqua, per la benedizione urbi et orbi.

