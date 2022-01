Cavalli pregiati del Mediterraneo

C'è anche un Polo didattico europeo, con sede a Lugano, a sostegno del progetto della tenuta Ambelia di Catania dove vengono allevati purosangue orientali.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 gennaio 2022 - 10:00

Laura Silvia Battaglia, RSI News

Contenuto esterno

È un progetto che, nel Mediterraneo, unisce il Nord e il Sud, in nome della biodiversità animale europea e della sua salvaguardia. Ha inoltre il pregio di fare business da un lato con la Svizzera e dall’altro con il Golfo. Di sicuro, sta facendo già felici gli amanti del nobile sport dell’equitazione che oggi sanno dove possono trovare, a portata di mano in Italia, una rara razza equina come il purosangue orientale.

Così, in Sicilia, nella tenuta AmbeliaLink esterno, si allevano, conservano e preservano sia i cavalli purosangue orientale – una razza autoctona di cavallo arabo siciliano – che pregiate varietà asinine, come l’asino pantesco e il sanfratellano. Ma non c’è solo allevamento.

“Da alcuni anni – spiega la principessa Caterina Grimaldi di Nixima, presidente dell’Istituto d’incremento ippico sicilianoLink esterno – abbiamo deciso di valorizzare tutto il territorio in funzione turistica, con l’aiuto del Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet Link esternodi Lugano e, intorno ad Ambelia, abbiamo creato molto altro: la fiera cavalli, incontri culturali, facciamo ormai parte delle tappe della Coppa Italia, in gemellaggio con Verona, e abbiamo progetti sociali con le realtà locali. Dalla pet therapy con i cavalli per persone che ne necessitano, fino all’apertura della tenuta ai carcerati di Caltagirone, per dare loro una seconda possibilità sociale e lavorativa”. Nel frattempo, il cavallo arabo siciliano ha già fatto parlare di sé: la tenuta Ambelia ha appena ospitato una delegazione saudita che ha “testato” la qualità del purosangue orientale, rimettendo il Mediterraneo al centro del mercato dei cavalli pregiati.

Altri sviluppi Altri sviluppi Il Papa... femminista Questo contenuto è stato pubblicato il 01 gen 2022 Il Pontefice ha aperto il 2022 con un appello a fermare i femminicidi.